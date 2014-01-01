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سنودن" يكذب شركة اسرائيلية: بايدن وماكرون لديهما نفس النوع من الهواتف وهي قابلة للاختراق

الأربعاء 21 يوليو 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سنودن" يكذب شركة اسرائيلية: بايدن وماكرون لديهما نفس النوع من الهواتف وهي قابلة للاختراق



واشنطن /سما/

وصف ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن تأكيد شركة "NSO" الإسرائيلية، على استحالة التجسس تقنيا على الهواتف الأمريكية، بالكذبة الصارخة.

وذكر سنودن أن الكود الذي يكسر "iPhone" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعمل بالمثل مع "iPhone" الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان أفيد في وقت سابق بأن هاتف، رئيس الوزراء الفرنسي حينها إدوار فيليب و14 مسؤولا في الحكومة الفرنسية تم اختيارها من قبل الاستخبارات المغربية للتنصت على المكالمات الهاتفية باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

وجرى اكتشاف آثار برنامج التجسس من قبل متخصصين في منظمات "Forbidden Stories" ومنظمة العفو الدولية.

يشار إلى أن صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت في وقت سابق أن الدول الغربية تستخدم على نطاق واسع برنامج الشركة الإسرائيلية "NSO Group"، والذي تم تطويره لتعقب المجرمين والإرهابيين، بغرض التجسس على النشطاء والصحفيين، وكذلك السياسيين المعارضين في جميع أنحاء العالم.   "RT"

#اسرائيل #الاستخبارات الامريكية #شركة NSO الإسرائيلية #التجسس الإلكتروني #إيمانويل ماكرون #جو بايدن #الولايات المتحدة #فرنسا #بيغاسوس #برنامج التجسس الإسرائيلي

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