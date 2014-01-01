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بينيت: الهجمات الالكترونية أكبر تهديد للأمن القومي "الإسرائيلي"

الأربعاء 21 يوليو 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: الهجمات الالكترونية أكبر تهديد للأمن القومي "الإسرائيلي"



القدس المحتلة /سما/

قال نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، إن الهجمات الالكترونية تمثل أحد أكبر التهديدات للأمن القومي "الإسرائيلي"، وكذلك للعالم بأسره. وفقا له.

جاءت أقوال بينيت خلال مشاركته في المؤتمر السيبراني السنوي في جامعة تل أبيب، بمشاركة شخصيات عسكرية وأمنية مختلفة.

وأضاف بينيت : "إذا كان في الماضي على دولة أن ترسل طائرة مع جنود وقنابل، فإن أفضل طريقة اليوم هي هجوم الكتروني، كل ما يتطلبه الأمر هو العقول والمعرفة واتصال جيد بالانترنت، وهذا سهل".

وتابع : "هذا أحد أكبر التهديدات للأمن القومي والعالم، ونحن بحاجة إلى استخدام كل الإمكانيات من أجل مواجهة هذا التهديد .. لدينا في إسرائيل أشخاص أذكياء جدًا يدخلون الخدمة العسكرية في هذا المجال، ولديهم قدرات هائلة .. يجب علينا حماية أنفسنا، ولذلك أنشأنا هيئة الكترونية وطنية واحدة مهمته مراقبة كل شيء”.

واعتبر أنه ينبغي على الكيان "الإسرائيلي" العمل من أجل منع أي هجمات سيبرانية.

#نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #الامن القومي الاسرائيلي #هجمات سايبر

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