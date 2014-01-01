الكيلة توعز بزيادة الكوادر الطبية في مراكز فحص كورونا خلال فترة العيد

رام الله /سما/

أوعزت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة بزيادة عدد الكوادر الطبية العاملة في مراكز فحص كورونا في كافة المحافظات للتخفيف على المواطنين ومنع الاكتظاظ، بعد الاقبال الكبير من المواطنين لإجراء الفحوصات لدواعي السفر أو التخالط بمصابين.

وأفادت الوزيرة، خلال تفقدها مركز فحص كورونا في الردانة بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، بأن الطواقم الطبية تبذل جهوداً كبيرة لخدمة المواطنين وللتسهيل عليهم.

وتفقدت الوزيرة مركز استصدار شهادات الخلو من فيروس كورونا (شهادات PCR)، كما اطلعت على سير العمل فيها، موعزة لجميع الكوادر بعمل كل ما يلزم للتخفيف عن المواطنين.

وهنأت الوزيرة الكوادر الطبية في رام الله والبيرة وجميع محافظات الوطن بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيدة بتفانيهم وعملهم الدؤوب لتأدية رسالتهم السامية.