  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مرور غزة: 4 إصابات بـ5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 21 يوليو 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرور غزة: 4 إصابات بـ5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة /سما/

أكدت إدارة المرور والنجدة التابعة لشرطة غزة، اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021، على أن هناك حركة مرورية هادئة نوعًا ما منذ الصباح الباكر وتزداد في ساعات الليل على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

وأشارت في بيان مقتضب اليوم، إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأفادت بأن دائرة حوادث الطرق، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية حادث سير في غزة نتج عنه إصابة متوسطة، وحادث سير في شمال القطاع نتج عنه إصابة خطيرة، وثلاثة حوادث سير في الوسطى نتج عنهم إصابتين بحالة متوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

#غزة #شرطة المرور #حوادث سير

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تطلب من إسرائيل مساعدة السلطة

غزة : وفاة شاب بظروف غامضة والشرطة تحقق

قضية "بيغاسوس" الاسرائيلي: أبرز الشخصيات السياسية الواردة في قائمة الأهداف المحتملة

كوخافي: سنرد سرا وعلنا على أي خرق لسيادتنا

فرنسا عن برنامج التجسس الاسرائيلي على ماكرون: إن ثبتت هذه الادعاءات ستكون خطيرة للغاية

اسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جولة داخل "مرسيدس" بالرياض... فيديو

الأخبار الرئيسية

مخاوف أمنية إسرائيلية من تجدد التوتر مع قطاع غزة بعد عيد الأضحى.. لهذه الاسباب

o

قناة عبرية تزعم : "بن آند جيري" استطاعت أن تفعل ما لم يستطع أبو مازن فعله على مدار سنوات

وزيرة الصحة : وفاتان و115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و360 حالة تعافٍ في فلسطين

تقديرات إسرائيلية: إطلاق الصواريخ من لبنان مرتبط بما جرى في المسجد الأقصى

"بأوامر أميركية .. بينيت يمنع انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" في الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية