مرور غزة: 4 إصابات بـ5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة /سما/

أكدت إدارة المرور والنجدة التابعة لشرطة غزة، اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021، على أن هناك حركة مرورية هادئة نوعًا ما منذ الصباح الباكر وتزداد في ساعات الليل على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت في بيان مقتضب اليوم، إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأفادت بأن دائرة حوادث الطرق، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية حادث سير في غزة نتج عنه إصابة متوسطة، وحادث سير في شمال القطاع نتج عنه إصابة خطيرة، وثلاثة حوادث سير في الوسطى نتج عنهم إصابتين بحالة متوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.