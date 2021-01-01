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كابنيت كورونا في اسرائيل يبحث فرض قيود جديدة للحد من تفشي الفيروس

الأربعاء 21 يوليو 2021 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كابنيت كورونا في اسرائيل يبحث فرض قيود جديدة للحد من تفشي الفيروس



القدس المحتلة /سما/

 من المرجح أن يجتمع كابنيت كورونا في اسرائيل غدا الخميس ويبحث خطوات متوقع اتخاذها للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا "دلتا".

و يقدر المسؤولون الحكوميون أنه لا مفر من تطبيق القيود - وإعداد الجمهور لها.

ومع ذلك ، لا يُتوقع أن تكون القيود القادمة مماثلة لتلك التي تم تبنيها في الحكومة السابقة مثل منع التجمعات لكن سيتم توسيع قائمة حالات حظر الطيران للبلدان التي ينتشر فيها المرض ، وتطبيق العزل مدة أسبوع للجميع ، وتطبيق "علامة خضراء" جزئية و تدابير أخرى مماثلة.

ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت حتى إذا تم اتخاذ القرار لن يصبح ساري المفعول على الفور.

#كابينت كورونا #اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية

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