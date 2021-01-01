مخاوف أمنية إسرائيلية من تجدد التوتر مع قطاع غزة بعد عيد الأضحى.. لهذه الاسباب

القدس المحتلة /سما/

كشف الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، عن تقديران لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى مخاوف من تجدد التوتر مع غزة بعد عيد الأضحى وذلك لعدة أسباب.

وعرض بن مناحيم تلك الأسباب كالتالي:

1- الوصول لطريق مسدود في قضية إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة.

2- الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب في قطاع غزة

3- تصاعد التوتر في المسجد الأقصى وشرق القدس

4- الوصول لطريق مسدود في محادثات صفقة الأسرى

وقال بن مناحيم إن مسألة الجولة التالية من القتال بين حمـاس و"إسرائيل" هي مسألة وقت فقط، وفي الجيش يستعدون لهذه الجولة، ويقدرون بأن حمـاس لا تزال تتحلى بالصبر بهدف استنفاد جهود الوساطة المصرية حتى النهاية.