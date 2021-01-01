صيدم: هناك إرادة عالمية لمقاطعة منتجات المستوطنات

رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، لأن تحذو حذو شركة "بن آند جيري" الأميركية، خاصة وأن هناك إرادة عالمية لمقاطعة منتجات المستوطنات.

وأكد صيدم في حديث إذاعي ، اليوم الأربعاء، أن هناك تحركات دولية وعلى مستوى المؤسسات الشريكة باتجاه وقف التعامل مع المستوطنات، كونها تشكل اختراقا لقوانين الشرعية الدولية.

ورحب صيدم بأي خطوة باتجاه مقاطعة التعامل مع المستوطنات، مؤكدا أن المطلوب فلسطينيا هو البحث في طبيعة قوائم الشركات العاملة مع المستوطنات، من أجل دعوتها للمقاطعة عبر المؤسسات الشريكة، وأصدقاء شعبنا في العالم.