الداخلية بغزة: لا قرارات إغلاق جديدة ونعمل لتسهيل حياة المواطنين خلال العيد

غزة / سما /

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها تعمل وفق خطة معدة لتسهيل حياة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نافية وجود قرارات إغلاق جديدة بسبب جائحة "كوفيد 19".

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم لإذاعة القدس أن هناك انتشار مكثف لتقديم العون والمساعدة للمواطنين لاسيما وأن هذه الأيام تشهد حركة كبيرة.

وأشار البزم إلى أن الوزارة تعمل دائماً على قدم وساق من أجل أن تمر مثل هذه المناسبات بكل يسر وألا يعكر صفوها أي شيء.

وفي سياقٍ متصل، حذر البزم من أن "جائحة كورونا لا تزال حاضرة خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة من الفيروس في محيطنا".

وقال إن "هذا يدلل على أننا أمام خطورة، وربما يكون هناك موجة ثالثة من الفيروس، لذلك نتابع عن كثب، ونعمل مع وزارة الصحة للبقاء على الجاهزية للتعامل مع أي تطورات في الحالة الوبائية".

ودعا البزم، أبناء شعبنا إلى المبادرة والمسارعة إلى تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، والذي يُمكننا من محاصرة هذه الحالة التي أثرت على جميع مناحي الحياة بشكل كبير للعام الثاني على التوالي، وتضررت بفعلها جميع القطاعات.

وأهاب بالمواطنين إلى المحافظة على إجراءات السلامة والوقاية الشخصية على الأقل في هذه المرحلة، وارتداء الكمامة في أماكن الازدحام، والتباعد قدر الإمكان خلال تلبية الاحتياجات.

وأضاف أن إجراءات مواجهة كورونا تختلف في كل مرحلة عن الأخرى تبعاً لتطورات الحالة وتقديرات الجهات المختصة، منوها إلى أن وزارته تحرص على اتخاذ إجراءات أكثر تركيزاً حتى تخفف من الأضرار الجانبية الناتجة عن مواجهة انتشار الفيروس.

وتابع : "نعمل من أجل حماية أبناء شعبنا والمحافظة على حياتهم، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراءات حفاظاً على سلامة المواطنين في حال لزم الأمر".

وشدد على عدم اتخاذ قرارات إغلاق جديدة بسبب فيروس كورونا، وأنه لا صحة لما يتردد حول ذلك.

وأفاد بأن ميناء غزة ما زال مغلقاً لأنه نقطة استقطاب وتجمع كبيرة للمواطنين وكان يشهد حالات ازدحام شديد في فصل الصيف؛ واستمرار إغلاقه يأتي حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي ما يتعلق بمعبر رفح، قال البزم إنه "في فصل الصيف تزداد الحاجة للسفر لدى المواطنين، مما يتسبب بحالة اكتظاظ نظراً لطبيعة عمل المعبر بأعداد محددة تتراوح ما بين 250 و300 مسافر يومياً، وهذا العدد غير كافٍ لتلبية احتياجات جميع الراغبين بالسفر والحالات الإنسانية".

وأضاف : "نحن على تواصل مستمر مع السلطات المصرية من أجل الوصول إلى أفضل السبل لاستمرار عمل معبر رفح".

ولفت إلى أن هيئة المعابر والحدود تعمل كل ما بوسعها من أجل التسهيل على المواطنين وتمكين أكبر عدد ممكن من السفر، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.

وأكد البزم أن فتح معبر رفح بشكل مستمر، أمر إيجابي ومهم على الرغم من قلة عدد المسافرين يومياً "لكن نأمل أن يتطور الأمر ليتم استيعاب أعداد أكبر من المسافرين يومياً".

وختم البزم حديثه قائلا : "ندرك تماماً الحاجة الماسة للسفر عبر معبر رفح، باعتباره المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي".