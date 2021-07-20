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محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جولة داخل "مرسيدس" بالرياض... فيديو

الأربعاء 21 يوليو 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جولة داخل "مرسيدس" بالرياض... فيديو



وكالات

​تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، جرى التقاطه بكاميرا هاتف محمول في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، ويظهر سيارة سوداء بداخلها ولي العهد محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويظهر الموقع عددا من المواطنين وهم يحتفون بابن سلمان وولي عهد أبوظبي الذي وصل الرياض، الاثنين.

وكان ولي العهد السعودي جالسا خلف مقود سيارة من نوع مرسيدس "S 500" موديل 2021، فيما جلس إلى جانبه محمد بن زايد.

وبدت العلاقات السعودية الإماراتية متوترة للغاية، في الأيام القليلة الماضية، حتى أن الجانبين لم يتفقا على كيفية اختتام المناقشات الخاصة، الأسبوع الماضي، بين أعضاء منظمة "أوبك" وحلفائها حول إنتاج النفط.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أشخاص مقربين من دوائر السلطة في الإمارات قولهم إن اجتماعا رسميا لوزراء النفط قد تأجل، فيما قال نظراؤهم السعوديون إنه تم إلغاء الاجتماع وليس تأجيله.

وألقت المصادر السعودية باللوم على الإمارات في "نسف صفقة لزيادة الإنتاج" في وقت أدى فيه الطلب المتزايد بالفعل إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 50% هذا العام.

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