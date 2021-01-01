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وزيرة الصحة : وفاتان و115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و360 حالة تعافٍ في فلسطين

الأربعاء 21 يوليو 2021 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : وفاتان و115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و360 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل وفاتين، و115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و360 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفاتين سجلتا في قطاع غزة، فيما لم تسجل حالات وفاة في محافظات الضفة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (1)، جنين (5)، نابلس (3)، بيت لحم (1)، رام الله والبيرة (2)، الخليل (1)، قطاع غزة 102، لافتة إلى أنه تم إجراء 4010 فحوصات.

واضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (4)، رام الله والبيرة (2)، الخليل (4)، قطاع غزة (345)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 11 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 17 مصابا.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 572,035، بينهم 403,090 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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