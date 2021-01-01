واشنطن تمتنع عن التعليق على خطوة "بن أند جيري" ضد إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

​ أكدت الخارجية الأمريكية رفضها لحركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الدولية الموجهة ضد إسرائيل، لكنها امتنعت عن الخوض في تحرك شركة "بن أند جيري" للمثلجات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، ردا على سؤال عن الموقف الأمريكي من قرار "بن أند جيري" وقف عرض منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض برايس التعليق على قرار الشركة، قائلا "ليس لدي أي رد فعل بخصوص تصرفات شركة خاصة"، لكنه أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الدولية، وأضاف: "نرفض بقوة حركة BDS التي تستثني إسرائيل بشكل غير عادل".

وطالب سفير إسرائيل في واشنطن جلعاد أردان الاثنين حكام 35 ولاية أمريكية باتخاذ إجراءات قانونية "سريعة وحاسمة" ضد "بن آند جيري".

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت حذر الشركة الثلاثاء من "عواقب وخيمة"، واصفا قرارها بأنه "أمر في غاية الخطورة"، و"خطوة معادية بشكل سافر لإسرائيل".