مستوطنون "إسرائيليون" يشرعون بأعمال تجريف لأراضي المواطنين في نابلس

نابلس / سما /

شرع مستوطنون "إسرائيليون"، اليوم الأربعاء، بأعمال توسعة وتجريف في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين شرقي بلدة بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة المحتلة.

والتُقِطت صورة جوية للبؤرة، حيث ظهر وضع أكثر من بيت متنقل فيها، إضافة إلى شق شبكة من الطرق المحيطة بها في خطوة لتوسيعها وتعبيد الطرق وربطها في مناطق أوسع، للاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وكانت قد شهدت المنطقة الشهر الماضي اقتلاع قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 200 شجرة زيتون، وإحراق مئات الدونمات الرعوية.

وتشهد قرية بيت دجن مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر، إلى جانب فعاليات الإرباك الليلي اليومية.

وأقام المستوطنون البؤرة الاستيطانية، في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية بيت دجن والمطلة على الأغوار، والتي شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولا إلى بيت دجن.

وفقدت بيت دجن في الماضي آلاف الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار وفي الجبال القريبة على مستوطنة "الحمرة" التي سرقت أراضي البلدة منذ عام 1969.

وتبلغ مساحة أراضي بيت دجن الإجمالية قرابة 44100 دونم وأن ما تم مصادرته يعدل نصف مساحة البلدة على الأقل، وتتواصل المخططات الاستيطانية ما قد يأتي على المئات الأخرى من مساحة الأراضي.