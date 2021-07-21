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حالة الطرق في قطاع غزة هذا الصباح الأربعاء 21/07/2021

الأربعاء 21 يوليو 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطرق في قطاع غزة هذا الصباح الأربعاء 21/07/2021



غزة / سما /

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور غزة، اليوم الأربعاء، عن حركة مرورية هادئة نوعًا ما منذ الصباح الباكر وتزداد في ساعات الليل على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية في محافظات قطاع غزة.

ونوهت الإدارة العامة، عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأشارت إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177.

وأفادت الإدارة العامة، بتسُجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير في غزة نتج عنه إصابة متوسطة، وحادث سير في شمال القطاع نتج عنه إصابة خطيرة، و3 حوادث سير في الوسطى نتج عنهم إصابتين بحالة متوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وقالت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.".

#حالة الطرق #غزة #قطاع غزة #شرطة المرور

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