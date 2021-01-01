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دراسة إسرائيلية: انخفاض في نجاعة لقاح فايزر بسبب تفشي متحور "دلتا"

الأربعاء 21 يوليو 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة إسرائيلية: انخفاض في نجاعة لقاح فايزر بسبب تفشي متحور "دلتا"



وكالات / سما /

رصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال الساعات الـ 24 الاخيرة، 1411 حالة إصابة جديدة بالطفرة "دلتا" من فيروس (كورونا).


وأُفيد أن 150 من الحالات، اكتشفت لدى عائدين من دول اجنبية . كما يستدل من المعطيات ان عدد الفحوص التي أتت بنتائج إيجابية يبلغ 1.68%، اما عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة فانخفض قليل، ويبلغ حاليا 61 .

وجاء في تقرير هيئة الاستخبارات انه بالرغم من العدد القليل نسبيا للمرضى في حالة خطيرة، إلا أن ارتفاع العدد المستمر منذ الأسبوع الماضي يعكس بشكل واضح تفشي الجائحة في إسرائيل.


وفي الوقت الذي سيلتئم فيه (كابينت كورونا) اليوم، عُرضت على وزارة الصحة نتائج دراسة بيّنت أن هناك انخفاضا في نجاعة لقاح "فايزر" إثر تفشي متحور "دلتا". 


وتراجعت النجاعة في منع الحالات الخطيرة من 95% الى 70%– وفي صفوف سن الستين وما فوق، هوت نسبة النجاعة الى50%. وستقرر الوزارة قربيا ما إذا كان المسنون سيتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح أم لا.
 

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