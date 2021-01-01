مصرع شاب إثر تعرضه لحادث عمل في عكا

الداخل المحتل / سما /

قالت تقارير محلية إن شابا في الثلاثاينات من عمره، لقي مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لحادث عمل في ورشة بناء في مدينة عكا.

وذكرت مصادر طبية أن العامل تعرض للإصابة بصفيحة حديدية خلال عمله في ورشة بيناء.

وأقرت الطواقم وفاة العامل في المكان، بعد محاولات عديدة لإنعاشه وإنقاذ حياته، إذ كان فاقدا للوعي ودون نبض، وعانى إصابة بالغة الخطورة في رأسه.

وازدادت حوادث العمل خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، لا سيما لناحية غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة.