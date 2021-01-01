الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة، و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 227 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 115788، بينهم 1178 حالة نشطة، و113526 حالة تعافٍ و1084 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 41، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، فيما تلقى اللقاح 98751.