تقديرات إسرائيلية: إطلاق الصواريخ من لبنان مرتبط بما جرى في المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن يكون إطلاق الصواريخ من لبنان فجر أمس تجاه الجليل الأعلى مرتبط بما جرى من أحداث في المسجد الأقصى.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال يرى أن الحدث انتهى ولا يتوقع المزيد من إطلاق الصواريخ.

ووفقًا للتقييم الإسرائيلي، فإن هناك مخاوف من أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد تبدأ قريبًا بتنفيذ هجمات من غزة أو لبنان لتثبيت معادلة جديدة أن كل حدث في الأقصى سوف يكون عليه رد سواء من القطاع أو المناطق اللبنانية.

وكان صاروخان أطلقا فجر أمس باتجاه الجليل الأعلى من الأراضي اللبنانية، حيث زعم الجيش الإسرائيلي إسقاط أحدهما وسقوط الآخر بمنطقة مفتوحة.

وكان أكثر من 2500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين الماضيين لإحياء ما يسمى “خرب الهيكل” ما تسبب بردود فعل فلسطينية وإسلامية غاضبة.

"القدس"