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الإندبندنت": اكتشاف فيروس كورونا جديد لدى خفافيش بريطانية

الأربعاء 21 يوليو 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإندبندنت": اكتشاف فيروس كورونا جديد لدى خفافيش بريطانية



وكالات

​ أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية باكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا لدى خفافيش بريطانية مرتبط بـ"سارس-كوفيد-2"، العدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19".

وأضافت الصحيفة أن "الباحثة الجامعية إيفانا مورفي من جامعة "إيست أنجليا" جمعت مواد برازية من عشرات الخفافيش من نوع حدوة الحصان، ووجدت تسلسل جينوم فيروس كورونا جديد في واحدة من 53 عينة".

وقالت مورفي إنها "تأمل ألا يقود الاكتشاف الناس إلى اضطهاد الخفافيش"، وتابعت: "مثل كل الحيوانات البرية، إذا تركت بمفردها، فإنها لا تشكل أي تهديد".

وتم تسمية الفيروس الذي حدده خبراء في الصحة العامة بإنجلترا باسم RhGB01.

وقال الخبراء إنه "من غير المرجح أن يهدد البشر ما لم يتحور، ولا يوجد دليل على أنها انتقلت حتى الآن".

من جانبها، قالت ديانا بيل من جامعة "إيست أنجليا" إن "الأنواع المكتشفة حملت على الأرجح RhGB01 لآلاف السنين، ولم يتم اكتشافها سوى الآن بعد إجراء البحث الجديد"، داعية إلى "إجراء المزيد من الدراسات حول أنواع مختلفة من الخفافيش والفصائل الأخرى".

وأضافت أنه "تم العثور على خفافيش حدوة الحصان في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا. وتم العثور على فيروسات مماثلة في أنواع أخرى من خفافيش حدوة الحصان في الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية".

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