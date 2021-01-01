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تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة

الأربعاء 21 يوليو 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة



رام الله / سما /

تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على البلاد وفق دائرة الارصاد الجوية، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الخميس، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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