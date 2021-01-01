  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تحول مفاجئ في وجهة رونالدو

الأربعاء 21 يوليو 2021 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحول مفاجئ في وجهة رونالدو



وكالات/سما/

أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي اليوم الثلاثاء بأن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يرغب في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، الصيف الجاري.

وينتهي عقد رونالدو بالرحيل مع يوفنتوس في العام المقبل، ولكن تقارير صحفية اشارت إلى أن النجم البرتغالي يرغب في الرحيل عن الفريق الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وارتبط اسمه بالانضمام إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، لمالكه القطري ناصر الخليفي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن رونالدو مرشح بقوة لارتداء قميص مانشستر سيتي، الذي يملك الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، بدءا من الموسم المقبل.


وأضاف التقرير، أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يبحث عن مهاجم من طراز رفيع لقيادة هجوم السيتي بعد رحيل المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى برشلونة.

وأشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أن تعقد مفاوضات مانشستر سيتي مع توتنهام لضم مهاجمه هاري كين، هو ما حول الدفة تجاه كريستيانو رونالدو.

وختم التقرير، بأن مانشستر سيتي على علم بأن يوفنتوس لديه اهتمام بمهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس، وبالتالي من المتوقع أن يعرض الفريق الإنجليزي على "السيدة العجوز" عقد صفقة تبادلية تشمل الثنائي.

#كريستيانو رونالدو #باريس سان جيرمان #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

تنبؤات "مخيفة" لهذا العام للمنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس

قصيدة بايدن خلال استقباله الملك عبدالله تثير فضول الأردنيين

ارتفاع اسعار العملات

كيف يعمل برنامج "بيغاسوس" للتجسّس وما هو المطلوب للتخلص منه؟

بايدن متوجها إلى ولي العهد الأردني: كنت أتفسح مع والدك!

عبر شركة اسرائيلية .. ابن سلمان طلب التجسس على رئاسات لبنان وحزب الله

مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تقصف جنوب لبنان وإطلاق صاروخين تجاه الجليل

الأخبار الرئيسية

واشنطن تطلب من إسرائيل مساعدة السلطة

كوخافي: سنرد سرا وعلنا على أي خرق لسيادتنا

انتخاب زاهر جبارين نائبا لرئيس "حماس" في الضفة .. فمن هو ؟

المقاومة تبعث عبر الوسطاء رسالة شديدة اللهجة إلى "إسرائيل" .. هذا ما جاء فيها ..

أطلقت قبل زيارة بينيت.. تقديرات إسرائيلية: فلسطينيون أطلقوا الصواريخ من لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية