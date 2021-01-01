فرنسا عن برنامج التجسس الاسرائيلي على ماكرون: إن ثبتت هذه الادعاءات ستكون خطيرة للغاية

وكالات/سما/

ردت الرئاسة الفرنسية على سؤال حول ما إذا كان قد "تم التجسس" على الرئيس إيمانويل ماكرون من قبل المغرب قائلة، إنه "إذا تم إثبات هذه التأكيدات، فمن الواضح أنها ستكون خطيرة للغاية".

وأشار قصر الإليزيه إلى أنه "سيتم تسليط كل الضوء على هذه التصريحات الصحفية".

وقال لوران ريتشارد مدير منظمة Forbidden Stories التي تقف وراء برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، إن أرقام ماكرون وأعضاء الحكومة مدرجة في قائمة الأهداف المحتملة للبرنامج، الذي يستخدم للتجسس على الشخصيات، مؤكدا المعلومات الواردة بصحيفة "لوموند".

وكشفت الصحيفة اليوم الثلاثاء أن هذه الأرقام، بما في ذلك رقم رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب و14 عضوا في الحكومة، ظهرت "في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربي، مستخدما برنامج التجسس "بيغاسوس" للقرصنة".

تجدر الاشارة إلى أن تحقيقا فتح اليوم رسميا في القضية.

المصدر: "أ ف ب"