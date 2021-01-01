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واشنطن تطلب من إسرائيل مساعدة السلطة

الثلاثاء 20 يوليو 2021 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تطلب من إسرائيل مساعدة السلطة



القدس المحتلة/سما/

كشفت الإذاعة العبرية الرسمية عن ان الإدارة الامريكية طلبت من إسرائيل المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وقالت الإذاعة ان المسؤولين الأمريكيين طالبوا إسرائيل بضرورة المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بوسائل مختلفة والتي من أبرزها تقليص خصم أموال عائدات الضرائب.

وأشارت الى ان هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية عبر خلال زيارته للمنطقة عن قلقه من الوضع الذي تمر به السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن وخاصة على الجانب الاقتصادي.

واضافت إن هناك اتصالات لبحث بعض المشاريع الاقتصادية وكذلك الأوضاع في قطاع غزة التي تشكل جانبا مهما من تلك الاتصالات .

وبينت ان إسرائيل تطلب أن تؤدي السلطة الفلسطينية دورا فعالا في عملية إعادة اعمار غزة ، حيث احتلت هذه القضية جانبا مهما من المحادثات التي أجرها هادي عمرو في المنطقة.

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