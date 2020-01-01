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الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و952 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 20 يوليو 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و952 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، تسجيل 952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية، فيما بلغت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.67%.

وأظهرت المعطيات الرسمية، تسجيل حالتي وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال ساعات اليوم، الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات منذ بداية تموز/ يوليو الجاري إلى 20، فيما بلغت الحصيلة الكلية للوفيات منذ بدء تفشي الجائحة في آذار/ مارس 2020، 6,452 حالة.

وجاء تشخيص الحالات الجديدة بعد إجراء 60 ألف فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس، بمعدل حالات موجبة بلغ نحو 1.67%.

ويخضع للعلاج في مختلف مشافي البلاد، 132 مصابا بالفيروس، 59 منهم في حالة خطيرة، فيما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعيّ 10 حالات.

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