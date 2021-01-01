اشتية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

رام الله / سما /

نيابة عن الرئيس محمود عباس، وضع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الوزراء: “أتقدم باسم سيادة الرئيس محمود عباس بكل التحية والتهاني إلى شعبنا الفلسطيني العظيم في كل مكان، في الشتات، وقطاع غزة، والعاصمة القدس، وكل الأراضي الفلسطينية، ونتذكر في هذا اليوم شهدائنا الأبطال وأسرانا البواسل ونتمنى الشفاء لجرحانا”.

وأضاف اشتية: “في يوم العيد نتقدم بخالص التحية الى أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، وندعو أن يعم السلام ويكون يوم فرح في حياة أطفالنا وشيوخنا ونسائنا، وأن يكون النصر حليف شعبنا ان شاء الله”.