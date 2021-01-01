  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

الثلاثاء 20 يوليو 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات



رام الله / سما /

 نيابة عن الرئيس محمود عباس، وضع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، لمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وقال رئيس الوزراء: “أتقدم باسم سيادة الرئيس محمود عباس بكل التحية والتهاني إلى شعبنا الفلسطيني العظيم في كل مكان، في الشتات، وقطاع غزة، والعاصمة القدس، وكل الأراضي الفلسطينية، ونتذكر في هذا اليوم شهدائنا الأبطال وأسرانا البواسل ونتمنى الشفاء لجرحانا”.

وأضاف اشتية: “في يوم العيد نتقدم بخالص التحية الى أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، وندعو أن يعم السلام ويكون يوم فرح في حياة أطفالنا وشيوخنا ونسائنا، وأن يكون النصر حليف شعبنا ان شاء الله”.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: بينيت يصرح بـ”حرية العبادة لليهود” داخل المسجد الأقصى.. وعيناه ترقبان السنوار

إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد نجاح الملء الثاني لـ"سد النهضة"

فيديو.. غانتس يحدد مفتاح اقتصاد ومستقبل المنطقة: "غزة والاسرى الإسرائيليين"

الغارديان: من كوبا إلى فلسطين.. عندما يتحول الثوار الى ديكتاتوريين "يدفع الناس الثمن"

تنبؤات "مخيفة" لهذا العام للمنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس

غزة: الصحة تُصدر توجيهات مهمة للمواطنين بشأن زيارات وصلاة العيد

مفاوضات مباشرة في بكين ومؤتمر عالمي للسلام.. الصين تقترح 3 مسارات لتنفيذ "حل الدولتين"!

الأخبار الرئيسية

انتخاب زاهر جبارين نائبا لرئيس "حماس" في الضفة .. فمن هو ؟

المقاومة تبعث عبر الوسطاء رسالة شديدة اللهجة إلى "إسرائيل" .. هذا ما جاء فيها ..

أطلقت قبل زيارة بينيت.. تقديرات إسرائيلية: فلسطينيون أطلقوا الصواريخ من لبنان

أكثر من 100 ألف أدوا صلاة العيد بالمسجد الأقصى

مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تقصف جنوب لبنان وإطلاق صاروخين تجاه الجليل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية