بينيت: مقاطعة إسرائيل من قبل "بن أند جيريز" يعد أمرًا خطيرًا

القدس المحتلة / سما /

​أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن قرار شركة البوظة والمثلجات الأمريكية "بن أند جيريز" مقاطعة إسرائيل يعد أمرًا في غاية الخطورة.



وقال بينيت: إن إسرائيل تعتبر هذه الخطوة أمرًا ستكون له انعكاسات خطيرة، سواء من الناحية القانونية أو غيرها، وأنها ستتصرف بحزم ضد كل عمل من شأنه مقاطعة مواطنيها".



وأضاف "اعتبر قرار شركة بن أند جيريز مقاطعة إسرائيل أمرًا في غاية الخطورة، حيث يدور الحديث في نهاية المطاف عن شركة تابعة ليونيليفر والتي اتخذت خطوة معادية بشكل سافر لإسرائيل".



كما أشار إلى أنه تحدث مع المدير التنفيذي لشركة يونيليفر، ألان جوب، التي تمتلك شركة "بن أند جيريز".