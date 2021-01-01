كنيسة المسيح المتحدة في اميركا : اسرائيل دولة فصل عنصري واضطهادها الفلسطينيين خطيئة

وكالات/سما/

اقرت كنيسة المسيح المتحدة خلال مؤتمرها السنوي الذي تتواصل اعماله باعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري ووصفت الاضطهاد الذي تمارسه اسرائيل بحق الفلسطينيين بأنه خطيئة.

وطالبت الكنيسة في قرارٍ تم اقراره خلال اعمال مؤتمرها بالمساواة الكاملة في التعامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين بما يشمل ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم داخل الخط الاخضر

وقد حظي القرار بأغلبية مطلقة وصوت لصالحه ٨٣٪؜ من اعضاء المؤتمر في توجه يكشف حجم التأييد للحق الفلسطيني داخل هذه الكنيسة.

ويبلغ عدد اعضاء الكنيسة في الولايات المتحدة ما يزيد عن ٨٠٠ الف عضو.

وينشط مؤيدو الحق الفلسطيني داخل كنيستين امريكيتين لاستصدار قرارات مشابهة باعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري، وهاتين الكنيستين هما الكنيسة المشيخية ويبلغ عدد اعضائها في الولايات المتحدة ما يزيد عن مليوني عضو، والكنيسة الميثودية ويبلغ عدد اعضائها في الولايات المتحدة ما يزيد عن ٨ ملايين عضو وهناك مشاريع قرارات ستقدم للمؤتمرات العامة اهذه الكنائس خلال انعقادها في العام الحالي.