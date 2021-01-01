وكالات

اقتبس الرئيس الأمريكي جو بايدن قصيدة إيرلندية للترحيب بالملك الأردني عبدالله الثاني خلال زيارته أمس إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن، وفق ما أفاد موقع البيت الأبيض، "العالم يتغير.. أنا دائما أقتبس من الشعراء الإيرلنديين. كانت هناك قصيدة شهيرة تقول "كل شيء تغير، تغير تماما. لقد ولد جمال رهيب".. الكثير قد تغير وهناك الكثير من الفرص، ولكن أيضا هناك الكثير من الصعوبة التي سنضطر إلى شق طريقنا عبرها."

هذه الأبيات الشعرية الإيرلندية، أثارت فضول الأردنيين، وفق ما قالت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، التي أشارت إلى أن القصيدة تعود إلى العام 1916 للشاعر الإيرلندي ويليام بتلر ييتس، وتتحدث عن وفاة الثوار الإيرلنديين الذين ثاروا ضد بريطانيا وترمز إلى ولادة نهضة جديدة وازدهار بعد الدمار.

ونقلت "عمون" عن مصادر في واشنطن قولها إن "بايدن محب للقراءة بشكل عام وبصورة خاصة قراءة الشعر والروايات"، مشيرة إلى أن "استخدام هذه الأبيات الشعرية المقتبسة من الشاعر الإيرلندي في سياق الحديث يقصد به شيء".

وأكدت المصادر أن "الحديث عموما كان ودودا جدا وشخصيا ومن القلب بالنظر للعلاقات الشخصية القوية بين الزعيمين".

من جانبه أعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضمن الزيارة التي يقوم بها لواشنطن، برفقة ولي عهده، الأمير الحسين.

ونشر الملك عبد الله الثاني على حسابه في "تويتر"، صورة تجمعه مع بايدن، وعلق فوقها قائلا: "أسعدني اللقاء مرة أخرى بصديقي العزيز الرئيس بايدن، حيث أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز شراكتنا التاريخية".

وأضاف: "أشكر السيد الرئيس على صداقته ودعمه للأردن وأتطلع للبناء على جهودنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار".قصيدة بايدن خلال استقباله الملك عبدالله تثير فضول الأردنيين