أفيخاي أدرعي يغرد عن يوم عرفة

القدس المحتلة / سما /

بمناسبة يوم عرفة، نشر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدات عبر حسابه في تويتر، متمنيا لحجاج بيت الله الحرام “حجاً مقبولاً” على حد تعبيره.

وقال أدرعي: “من رسائل الله الواحد الأحد التشابه والتزامن في أعياد البشر، لا سيما اليهود والمسلمون، فمع انتهاء الصيام اليهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل المقدس، يبدأ المسلمون صيام عرفة.. ما أعظم حكمته وأساليبه للجمع بين البشر فهل يتعظ منها الإنسان؟”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “اليوم هو يوم عرفة، الحَجّ الأكبر لدى الأخوة المسلمين حيث تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، وأيضًا يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ عليه السلام: {إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ}”.

وتابع: “لحجاج بيت الله نتمنى لكم حجًا مقبولًا، ولكافة المحتفلين صلاةً مستجابة وذنبًا مغفورًا ولكل الخصوم عسى أن يحل عليكم سلامًا وخيرًا ومعرفةً فمن غير الانفتاح لا يمكن التلاقي وبالتالي التعايش فهذا مطلب الله عز وجل”.