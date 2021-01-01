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عبدالله الثاني يدعو من واشنطن لإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الثلاثاء 20 يوليو 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبدالله الثاني يدعو من واشنطن لإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين



وكالات

​دعا الملك عبدالله الثاني خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وشدد على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الملك الأردني، عبدالله الثاني، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والولايات المتحدة، بما يحقق مصالحهما، ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

وتناولت مباحثات الزعيمين التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في القدس، حيث أكد عبدالله الثاني ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، لافتا إلى مواصلة الأردن تأدية دوره التاريخي والديني الثابت في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

 وقيم إيجابيا خطوات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واستئناف المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتقديم تبرعات إضافية بقيمة 136 مليون دولار، لتصل قيمة التبرعات الأمريكية للوكالة العام الجاري إلى 318 مليون دولار.

وبحث الزعيمان أيضا الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وسبل التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.

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