الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما /

​توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد مع تراجع في حدتها وانخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الاغوار، و درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

كما توقعت الأرصاد أن يكون الجو هذه الليلة حارا نسبياً قي معظم المناطق حاراً في الأغوار، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .