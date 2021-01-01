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أطلقت قبل زيارة بينيت.. تقديرات إسرائيلية: فلسطينيون أطلقوا الصواريخ من لبنان

الثلاثاء 20 يوليو 2021 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أطلقت قبل زيارة بينيت.. تقديرات إسرائيلية: فلسطينيون أطلقوا الصواريخ من لبنان



القدس المحتلة / سما /

قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نشطاء يتبعون لفصائل فلسطينية، هم من يقفون خلف إطلاق الصاروخين فجر اليوم من لبنان.

واستبعدت تلك المصادر – بحسب القناة العبرية السابعة – أن يكون إطلاق الصواريخ له علاقة بما جرى من هجوم جوي على ريف حلب الجنوبي عند منتصف الليل.

ورجحت المصادر أن يكون إطلاق الصواريخ جاء لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي اللبناني.

من جهته ذكر موقع واي نت العبري وفق ترجمة "القدس" ، أن إطلاق الصواريخ من لبنان جاء قبل ساعات من زيارة مقرر أن يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إلى منطقة الجليل الأعلى.

وهذه هي أول صواريخ تطلق من لبنان منذ انتهاء العدوان الأخير على غزة، حيث كان تم خلاله إطلاق نحو 8 صواريخ على دفعتين، سقطت في مناطق مفتوحة.

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