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حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا ولبنان بلطجة ضد المنطقة

الثلاثاء 20 يوليو 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا ولبنان بلطجة ضد المنطقة



غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي على سوريا ولبنان في ليلة العيد، وقبلها اقتحام للمسجد الأقصى، بأنه عدوان متجدد وبلطجة ضد كل المنطقة.

‏وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح مقتضب، “هذه العربدة الصهيونية ضد الأمة لن يوقفها إلا مقاومة شاملة تتوحد فيها طاقات الأمة وقواها الحية على مواجهة المشروع الصهيوني وسلوكه العدواني”. وفق وصفه.

وكانت طائرات إسرائيلية شنت غارات على أهداف في ريف حلب الجنوبي بسوريا، في حين أن المدفعية قصفت أهدافًا في قرى جنوب لبنان بزعم إطلاق صاروخين من تلك المناطق.

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