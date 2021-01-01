  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"سانا": عدوان جويّ إسرائيليّ في منطقة السفيرة بريف حلب

الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سانا": عدوان جويّ إسرائيليّ في منطقة السفيرة بريف حلب



دمشق/وكالات/

ذكرت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"، إن الجيش الإسرائيليّ، شنّ عدوانا على منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبيّ، قبيل انتصاف ليل الإثنين.

ونقلت الوكالة عن مراسلها القول:"دفاعاتنا (دفاعات النظام)الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي".

وذكر مصدر عسكري للوكالة أنه "في نحو الساعة 23:37 من مساء الإثنين، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".

والشهر الماضي، استهدف قصف إسرائيلي، موقعا في محافظة القنيطرة جنوبي سورية، يتردد عليه مسؤولون من "حزب الله" اللبناني، بحسب ما جاء في تقارير وردت في وسائل إعلام عربية وإسرائيلية أشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت، نقطة استطلاع عسكرية في بلدة القحطانية التابعة لمحافظة القنيطرة.

وأشارت التقارير حينها إلى أن النقطة المستهدفة، تتبع لـ"اللواء 90" التابع لـ"الفيلق الأول" في قوات النظام السوري؛ وأكدت المصادر أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدميرها بالكامل، "دون وقوع إصابات بشرية".

الأكثر قراءة اليوم

لهذه الاسباب .. المنظومة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تبدأ بإعادة تحليل شخصية السنوار

صحيفة عبرية: بينيت يصرح بـ”حرية العبادة لليهود” داخل المسجد الأقصى.. وعيناه ترقبان السنوار

بينيت يتراجع عن تصريحاته أمس حول المسجد الاقصى

إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد نجاح الملء الثاني لـ"سد النهضة"

إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ"سد النهضة"... فيديو

فيديو.. غانتس يحدد مفتاح اقتصاد ومستقبل المنطقة: "غزة والاسرى الإسرائيليين"

الغارديان: من كوبا إلى فلسطين.. عندما يتحول الثوار الى ديكتاتوريين "يدفع الناس الثمن"

الأخبار الرئيسية

أطلقت قبل زيارة بينيت.. تقديرات إسرائيلية: فلسطينيون أطلقوا الصواريخ من لبنان

أكثر من 100 ألف أدوا صلاة العيد بالمسجد الأقصى

مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تقصف جنوب لبنان وإطلاق صاروخين تجاه الجليل

هنية يوجه رسالة للاحتلال: المقاومة لن تتراجع عن مطالبها في صفقة تبادل الأسرى

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الجيش الاسرائيلي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية