"سانا": عدوان جويّ إسرائيليّ في منطقة السفيرة بريف حلب

دمشق/وكالات/

ذكرت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"، إن الجيش الإسرائيليّ، شنّ عدوانا على منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبيّ، قبيل انتصاف ليل الإثنين.

ونقلت الوكالة عن مراسلها القول:"دفاعاتنا (دفاعات النظام)الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي".

وذكر مصدر عسكري للوكالة أنه "في نحو الساعة 23:37 من مساء الإثنين، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".

والشهر الماضي، استهدف قصف إسرائيلي، موقعا في محافظة القنيطرة جنوبي سورية، يتردد عليه مسؤولون من "حزب الله" اللبناني، بحسب ما جاء في تقارير وردت في وسائل إعلام عربية وإسرائيلية أشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت، نقطة استطلاع عسكرية في بلدة القحطانية التابعة لمحافظة القنيطرة.

وأشارت التقارير حينها إلى أن النقطة المستهدفة، تتبع لـ"اللواء 90" التابع لـ"الفيلق الأول" في قوات النظام السوري؛ وأكدت المصادر أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدميرها بالكامل، "دون وقوع إصابات بشرية".