مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تقصف جنوب لبنان وإطلاق صاروخين تجاه الجليل

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخين من لبنان تجاه مناطق الجليل الأعلى.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي، ان أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة، في حين الآخر نجحت القبة الحديدية في التصدي له.

وكان إسرائيليون أبلغوا عن سماعهم دوي انفجارات تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار في عدد من الكيبوتسات والمستوطنات وكذلك مناطق عربية في الجليل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق عددًا من القذائف المدفعية تجاه قرى جنوب لبنان.

ويذكر ان طائرات حربية إسرائيلية ضربت فجر اليوم أهدافًا في ريف حلب الجنوبي.