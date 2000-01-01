حقيقة وفاة محمد السعدني

القاهرة/سما/

صدفة غير مقصودة جعلت الفنان محمد السعدني تريند على مواقع التواصل الإجتماعي ومؤشر البحث جوجل، حين أعلنت الفنانة وفاء عامر على حسابها الرسمي، وفاة محمد السعدني، وهو الذي كان بمثابة صدمة للفنان نفسه والوسط الفني في ظل يوماً مليئاً بالأحداث.

وفاة محمد السعدني

وفاء عامر لم تكن تقصد في منشورها الفنان محمد السعدني، لكنها كانت تقصد رجل الأعمال محمد السعدني، وكتبت وفاء على حسابها: “الاخ العزيز كريم الخلق محمد السعدني في ذمة الله ربنا يصبر أسرته”.

أيتن عامر أنقذت الموقف بعد أن وجدت تفاعلاً كبيراً على وفاة محمد السعدني الفنان الشاب، فقامت بنشر توضيح على حسابها على أنستجرام، ونشرت صورة رجل الأعمال محمد السعدني الذي توفي، وكتبت: «الله يرحمك يا عمو محمد ويغفر لك هتوحشنا أوي وسيرتك هتفضل عايشة وهنفتكرك بالخير دايما، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة والله يستاهل كل الدعوات الحلوة اللي في الدنيا».





محمد السعدني يعلق على شائعة وفاته

ونظراً لتشابه الأسماء بين رجل الأعمال المتوفي، والفنان الشاب، اختلط الأمر على الجمهور وعلى الفنان محمد السعدني نفسه الذي فوجئ بانتشار خبر وفاته، وقال محمد السعدني من خلال بث مُباشر عبر «فيس بوك»: «الحقيقة من شوية طلعت إشاعة إني مُت فجأة لقيت مئات المكالمات والرسائل وكنت مخضوض مش فاهم في إيه وأنا أول مرة أطلع لايف، لكن الحقيقة الموضوع يستاهل عشان أطلع وأتكلم معاكم.. ماحبش أول لايف أكون بطلع أتكلم عن خبر موتي».

وتابع: «الفنانة وفاء عامر كتبت بوست عن وفاة محمد السعدني هي خانها التعبير وماحددتش مين اللي توفي، واللي توفى هو رجل أعمال ومافيش في الوسط الفني محمد السعدني غيري لأن في نقابة المهن التمثيلية ماينفعش حد يكون اسمه زي الثاني بيكون لازم يغير اسمه».

واستكمل: «عايز أقولكم أنا بخير وكويس وأنا اتخضيت وأتأثرت وأكاد أكون عيطت، حسيت قد إيه في ناس بتحبني ولقيت صحابي منهارين في العياط.. وأنا يا جماعة في بورتو مارينا أغلب الناس عارفة إني عندي (بيزنس) هناك وكنت في الشغل.. المعلومات دي مافيهاش هزار وأمي وإخواتي اتخضوا».



من هو محمد السعدني

كان فيلم الناظر أول اعمال محمد السعدني الفنية، والذي شارك فيه عام 2000، وقدم فيه شخصية طالب المرحلة الثانوية يُدعى «سامي».

على الرغم من عدم حصوله على البطولة المطلقة، إلا أنه قدم العديد من الأدوار التي لا تُنسى من بينها: «دور بائع الجرائد بفيلم جعلتني مجرمًا، دور نزار بفيلم ما تيجي نرقص، دور سائق الوزيرة بفيلم تيمور وشفيقة»، وغيرها من الأعمال.





