  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

واللا الاسرائيلي: "الشاباك" لم يواجه سابقاً هذا الحجم من العمليات في الداخل

الإثنين 19 يوليو 2021 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا الاسرائيلي: "الشاباك" لم يواجه سابقاً هذا الحجم من العمليات في الداخل



القدس المحتلة / سما /

 كشف تقرير لموقع "والا" العبري، أن جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" اعتقل مئات الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، مؤخراً، بزعم مشاركتهم في التظاهرات خلال الهبة الشعبية التي تزامنت مع العدوان على غزة.

وقال المعلق العسكري "أمير بوخبوط"، أن الشاباك لم يجد نفسه في مواجهة هذا الحجم من العمليات التي ينفذها فلسطينيون في الداخل، منذ عام 1948.

وزعم أن المعتقلين لم يجربوا سابقاً أساليب التحقيق التي ينفذها "الشاباك" معهم، حيث إن معظمهم اعتادوا على تحقيقات الشرطة التي تتسم "بالقسوة والسرعة"، لكن المخابرات تستخدم أساليب منع الأسير من زيارة محاميه، ومحاولة "اختراق الأدمغة" للحصول على المعلومات.

كما زعم أيضاً أن المخابرات حددت 90 عمليات واضحة، بينها 30 صنفت أنها خطيرة، منها عمليات إطلاق نار.

وقال إن فلسطيني الداخل نفذوا 30 عملية خلال السنوات العشر الماضية، بينما وقعت في أيام خلال الهبة الشعبية 70 عملية.

بوخبوط قال إنّ "إغلاق الحساب مع المتظاهرين باعتقالهم ومحاكمتهم كانت البطانية التي ألقيت على شعلة النار ومكنت من إخمادها، التحدي الآن يكمن في مواصلة مراقبة الجمر الكامن تحت الرماد للتأكد من عدم اشتعال النار مجددًا".

#اسرائيل #الداخل المحتل #عمليات فدائية #الشاباك #العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

أجمل رسائل عيد الأضحى للتهنئة 2021

لهذه الاسباب .. المنظومة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تبدأ بإعادة تحليل شخصية السنوار

مصر عن بيان سفارة "إسرائيل": تل أبيب تحاول تبرئة نفسها من دورها المشبوه في مساندة إثيوبيا

بينيت يتراجع عن تصريحاته أمس حول المسجد الاقصى

صحيفة عبرية: بينيت يصرح بـ”حرية العبادة لليهود” داخل المسجد الأقصى.. وعيناه ترقبان السنوار

إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد نجاح الملء الثاني لـ"سد النهضة"

"إسرائيل" تُصدر بياناً رسمياً بشأن أزمة سد النهضة وعمرو أديب يعلق

الأخبار الرئيسية

هنية يوجه رسالة للاحتلال: المقاومة لن تتراجع عن مطالبها في صفقة تبادل الأسرى

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الجيش الاسرائيلي..

89

شاهد: عشرات القتلى والجرحى بانفجار في سوق شعبي شرقي العاصمة العراقية

حرب

كيف هزمت انتفاضة الأقصى 2000 التي خاضها الفلسطينيون جيش الاحتلال في حرب تموز؟

بينت

صحيفة عبرية: بينيت يصرح بـ”حرية العبادة لليهود” داخل المسجد الأقصى.. وعيناه ترقبان السنوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية