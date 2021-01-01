القوى والفعاليات تنعى الفقيد محمد ردايدة شقيق الأسير سليمان

بيت لحم / سما /

نعت القوى والفعاليات والمؤسسات في بلدة العبيدية ومحافظة بيت لحم الفقيد محمود داوود رادية شقيق الاسير سليمان المحكوم بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح والمشاركة في مقاومة الاحتلال.

وقالت المؤسسات والقوى في بياناتها: “نتقدم بأحر العزاء لشقيق الفقيد ولعائلته وأبنائه، ونتضامن معهم في ظل هذه الظروف الأليمة حينما يُمنع الأسير من وداع شقيقه نتيجة هذا الاحتلال الغاشم وقوانينه العنصرية المتناقضة مع الأعراف والمواثيق الدولية”.

ويبلغ سليمان (49 عاماً)، وهو متزوج وله من الأبناء ثلاثة أولاد وبنتان، وينتمي إلى حركة فتح واعتُقل ابنه داوود البالغ من العمر 20 عاماً، والتقى والده داخل سجون الاحتلال قبل سنوات عدة.

يشار إلى أن الأسير سليمان من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم، وينتمي لعائلة مناضلة قدمت التضحيات في مواجهتها مع الاحتلال الإسرائيلي.