الإفراج عن الأسير فادي أبو عجمية بعد انتهاء محكوميته البالغة 18 عاماً

رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، عن الأسير فادي محمد ابو عجمية (39 عاماً) من سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 18 عاما بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال والانتماء لكتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

ونظمت حركة فتح في مخيم الدهيشة حفل استقبال حاشد بهذه المناسبة ورفعت خلالها الاعلام الفلسطينية وصور الاسير واللافتات التي تشيد بصمود الاسرى وارادتهم الفولاذية.

وقدم احمد عودة أمين سر الحركة في المخيم، التهاني للاسير وعائلته بهذه المناسبة متمنيا الافراج العاجل والشامل عن كافة الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال الذين يسطرون اسمى ايات الصبر والصمود في مواجهة الاحتلال الغاشم وهم بارادتهم الفولاذية انتصروا على السجان وحطموا اهداف ومخططات ادارة سجون الاحتلال الذراع الضارب ضد الاسرى لحكومات اسرائيل المتعاقبة”.

وشدد على ان النصر سيكون حليف شعبنا صاحب اعدل قضية عرفها التاريخ وان الاسرى هم عنوان هذا الانتصار بصمودهم ونضالهم الذي لا يلين عبر العقود الماضية من الزمن.

من جانبه نقل الاسير المحرر رسالة الاسرى في سجون الاحتلال مشددا على ضرورة مواصلة النضال وتحقيق الوحدة الوطنية السلاح المضمون للنصر وتحرير الارض وتحقيق اهدافنا العادلة.