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شاهد: عشرات القتلى والجرحى بانفجار في سوق شعبي شرقي العاصمة العراقية

الإثنين 19 يوليو 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: عشرات القتلى والجرحى بانفجار في سوق شعبي شرقي العاصمة العراقية



بغداد /وكالات:

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات بجروح بانفجار عبوة ناسفة في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية، فيما قالت السلطات إنه عمل “إرهابي”.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان إن الانفجار “الإرهابي بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع” أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، وتم نقل جرحى الانفجار الذي لم تتبنه أية جهة بعد، إلى مستشفى قريب.

فيما أفادت مصادر اعلامية،  أن عبوة ناسفة انفجرت داخل سوق شعبي يعرف باسم (سوق الوحيلات)، أدت إلى مقتل 19 شخصا وجرح 30 آخرين على الأقل.

وأضافت، أن السلطات العراقية اتجهت إلى مكان الحادث مع فرق من الدفاع المدني لإطفاء أي حريق قد تسبب به.

وعادة تتهم السلطات العراقية تنظيم “الدولة” بالوقوف وراء هكذا عمليات.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “الدولة” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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