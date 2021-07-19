شاهد: عشرات القتلى والجرحى بانفجار في سوق شعبي شرقي العاصمة العراقية

بغداد /وكالات:

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات بجروح بانفجار عبوة ناسفة في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية، فيما قالت السلطات إنه عمل “إرهابي”.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان إن الانفجار “الإرهابي بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع” أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، وتم نقل جرحى الانفجار الذي لم تتبنه أية جهة بعد، إلى مستشفى قريب.

????#عــــاجل :: الان



انفجار في سوق الوحيلات .. الاورفلي

في مدينة الصدر بببغداد

اهلنا في المدينة ما الوضع الان؟؟ pic.twitter.com/pCEa0sMdxu — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) July 19, 2021

فيما أفادت مصادر اعلامية، أن عبوة ناسفة انفجرت داخل سوق شعبي يعرف باسم (سوق الوحيلات)، أدت إلى مقتل 19 شخصا وجرح 30 آخرين على الأقل.

الصور من انفجار عبوة ناسفة في #مدينة_الصدر (بغداد) و3شهداء حصيلة اولية ???? pic.twitter.com/Bwe4aDNCap — ????????MUSTAFA-Al Bayati┋❁━┅┈ (@00__mustafa__00) July 19, 2021

وأضافت، أن السلطات العراقية اتجهت إلى مكان الحادث مع فرق من الدفاع المدني لإطفاء أي حريق قد تسبب به.

وعادة تتهم السلطات العراقية تنظيم “الدولة” بالوقوف وراء هكذا عمليات.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “الدولة” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

من داخل مستشفى مدينة الصدر #انفجار_مدينة_الصدر قبل قليل وحديث عن وفاة اطفال… pic.twitter.com/LMg3YXBsOm — حيدر المرواني (@hayder7211) July 19, 2021

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.