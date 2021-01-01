شركة البوظة الامريكية "بين اند جريس" تعلن انها لن تسمح ببيع منتوجاتها في المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة "بن أند جيريز" الأمريكية للبوظة انها لن تسمح ببيع منتوجاتها في المستوطنات، قائلة ان بيع البوظة بما وصفته بالمناطق الفلسطينية المحتلة لا ينسجم وقيم الشركة

ووفق هيئة البث الاسرائيلية مكان، فغن قرار الشركة الامريكية سيدخل حيز التنفيذ مع انقضاء سريان مفعول حق الامتياز لها في إسرائيل نهاية العام المقبل .وستستمر المبيعات في باقي انحاء إسرائيل .

الا ان الشركة الاسرائيلية الموزعة للبوظة قد قالت انها لن تجدد عقدها مع الشركة الامريكية مؤكدة انه لا يمكن اقحام السياسة في بيع البوظة .

وقالت وزير الداخلية الاسرائيلية اييلت شاكيد اننا سنستغني عن منتوجات هذه الشركة

فيما قال رئيس المعارضة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان مواطني اسرائيل سيقاطعون منتوجات الشركة الامريكية.