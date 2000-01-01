الجهاد الاسلامي: معركة سيف القدس لم تتوقف وشعبنا مستعد للدفاع عن الأقصى

غزة / سما /

أكد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي أن معركة سيف القدس لم تتوقف وأن الشعب الفلسطيني مستعد للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس مهما كانت التضحيات.

وقال سلمي في تصريح صحفي، إن "اصرار العدو على السماح باقتحام المسجد الأقصى في هذه الأيام المقدسة وفي ظل أجواء يوم عرفه والعشر الأوائل من ذي الحجة هو عدوان على المسلمين جميعاً ومساس بمشاعر كل مسلم على وجه الأرض".

وشدد سلمي على أن هذه السياسات العدوانية التي تسعى لتوتير الأوضاع معروفة ومكشوفة، مضيفًا "المشروع الصهيوني الاستعماري هو أخطر المكونات العدائية ولن تتوقف سياساتهم العدائية إلا بالقوة".

