دعوات استيطانية لاقتحام الأقصى في عيد الأضحى

القدس المحتلة / سما / القسطل

دعت جمعيات استيطانية لإقامة مسيرة حول أبواب المسجد الأقصى غداً الثلاثاء في تمام الساعة الـ1:30 مساءً، ولمحاولة اقتحام المسجد الأقصى بعد قرار منعهم من الاقتحام خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاءت هذه الدعوات بعد أن اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى اليوم، وهي خطوة اعتبرها الفلسطينيون تصعيداً خطيراً حيث يأتي الاقتحام تزامناً مع يوم عرفة.

ونظمت الجماعات الاستيطانية اقتحاماً واسعاً للمسجد الأقصى يوم أمس بحجة ما يسمى ذكرى “خراب هيكل”، شارك فيه أكثر من 1500 مستوطن بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي اعتدت على المرابطين والمرابطات في المسجد ومحيطه.