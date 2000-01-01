تفاصيل اجتماع الرئيس الاسرائيلي مع عدد من سفراء دول اجنبية لدى الامم المتحدة

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ان اسرائيل دولة ديمقراطية يحيط بها "أعداء" يسعون دائما الى ضعضعة عملية السلام ووجودها .

واضاف أننا واجهنا حروبا واعمالا ارهابية كثيرة فكان حق على "الدولة" أن تضمن امن شعبها .

واشار الرئيس الاسرائيلي هرتسوغ الى ان التطورات في الشرق الاوسط هي دراماتيكية جدا وان دولا كثيرة اخذت تدرك ان الصراع في المنطقة ليس القضية الابرز التي تقف على الاجندة .

ووفق هيئة البث الاسرائيلية مكان، قإن أقوال يتسحاق هرتسوغ جاءت خلال لقائه اليوم في مقر رؤساء اسرائيل مع عدد من سفراء دول اجنبية لدى منظمة الامم المتحدة يقومون بزيارة حاليا لاسرائيل .

وبدروه قال سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة غلعاد اردان ان الحوار مع رئيس اسرائيل كان جزءا هاما من برنامج زيارة السفراء لاسرائيل

وأعرب عن يقينه ان يعي السفراء تحريف الصورة الحقيقية لاسرائيل في المنظمات الدولية وانهم سينضمون الى النضال من اجل الدفاع عن سمعة "دولة" اسرائيل بعد ان شهدوا الحقيقة بام اعينهم.