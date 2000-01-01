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آش: لا نية لاغلاق مطار بن غوريون ولكن هذا ليس الوقت المناسب لمغادرة اسرائيل

الإثنين 19 يوليو 2021 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
آش: لا نية لاغلاق مطار بن غوريون ولكن هذا ليس الوقت المناسب لمغادرة اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قال المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية نحمان اش ان معدلات الإصابة بكورونا في دول عديدة ترتفع وان متحور دلتا يتفشى في العديد من الدول . 

وفي مؤتمر صحفي مساء اليوم أضاف ان هذا ليس الوقت المناسب للقيام برحلات غير ضرورية الى الخارج ومن يسافر يعرض نفسه وعائلته للخطر. ومع ذلك أضاف ان إمكانية اغلاق مطار بن غوريون ليست مطروحة على بساط البحث في هذه المرحلة . وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان).

واكد ان التطعيم يمنع الإصابة بصورة خطيرة، ويوفر حماية تسعين بالمائة وما وفق ضد متحور ديلتا .

وكان وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هوروفيتس قد قال ان النية تتجه نحو افتتاح العام الدراسي القادم بشكل منتظم مشيرا الى ان التلاميذ قد عانوا العام المنصرم فترات اغلاق طويلة في البيوت ونريد الا يتكرر هذا الامر كما اكد الوزير هوروفيتس ان الوزارة لا تنوي اغلاق مطار بن غوريون ولم تبحث الامر.

وبالتوازي صادقت الهيئة العامة للكنيست على ادخال دول إضافية، منها الامارات، الى قائمة الدول التي يلزم العائدون منها بالخضوع للحجر الصحي وان كانوا مطعمين او متعافين.

#الصحة الاسرائيلية #مطار بن غوريون #اسرائيل #فيروس كورونا #الحكومة الاسرائيلية #نحمان اش

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