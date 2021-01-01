"فتح" تهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

رام الله /سما/

هنأت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أبناء شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتقدمت الحركة بالتهنئة لذوي الشهداء وعائلاتهم، ولذوي الأسرى وعائلاتهم، ودعت الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يأتي العيد القادم وقد تحرر كافة اسرانا من معتقلات الاحتلال، مؤكدة أن النصر قادم، وسيرفرف علم فلسطين فوق مساجد القدس وكنائسها وأسوارها.

وجددت الحركة بهذه المناسبة، تأكيدها على تمسك شعبنا بحقوقه المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية، وعهدها بمواصلة النضال حتى تحقيق حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.