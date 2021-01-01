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رئيس مجلس حاخامات أوروبا يحدد الدول الأوروبية الأكثر توترا من ناحية معاداة السامية

الإثنين 19 يوليو 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مجلس حاخامات أوروبا يحدد الدول الأوروبية الأكثر توترا من ناحية معاداة السامية



سما /وكالات/

صرح رئيس مجلس حاخامات أوروبا، الحاخام الأكبر لموسكو، بينشاس غولدشميت بأن أكثر الدول توترا في أوروبا من جهة معاداة السامية هي فرنسا وبلجيكا.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، لفت غولدشميت أيضا إلى تزايد مشاعر معاداة السامية ببولندا.

وقال إن "معاداة السامية موجودة بشكل أو بآخر في كل مكان. السؤال هو ما هي القوانين المتوفرة والإرادة السياسية التي تهدف لمكافحتها. أكثر الأماكن توترا تبقى الدولتان في أوروبا الغربية، فرنسا وبلجيكا".

كما لفت إلى أن معاداة السامية "تعيش وتزدهر" في بولندا، حيث تم تدنيس مقبرة يهودية قبل أيام قليلة، وتم كذلك تمرير قانون يحرم بموجبه ضحايا الهولوكوست من حق استعادة ممتلكاتهم. 

وأشار غولدشميت في هذا السياق إلى أن "القوانين التي سنتها الحكومة ليست من فراغ. الناس يستمعون ويبدأون في الاعتقاد بأن اليهود الأثرياء الأشرار يريدون انتزاع آخر ما تبقى لدى البولنديين، بينما يتجاهلون الحقيقة التاريخية".

وكان مجلس النواب البولندي قد تبنى في 24 يونيو، مشروع قانون جديد بشأن استرداد الممتلكات، وبموجبه، سيكون من المستحيل الطعن فيه بعد 30 عاما من تاريخ القرار الإداري، بما في ذلك بشأن الحق في الممتلكات.

 ونددت السفارة الإسرائيلية في بولندا بمشروع القانون، معتبرة أنه ينتهك حقوق اليهود الذين نجوا من الهولوكوست في إعادة الممتلكات المصادرة منهم، مهددة بتدهور العلاقات بين البلدين.

#مجلس حاخامات أوروبا #بينشاس غولدشميت #اوروبا #معاداة السامية

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