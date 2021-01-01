مفتي فلسطين: على الشبان الفلسطينيين الرباط في الأقصى وحمايته من المستوطنين

القدس المحتلة /سما/

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن اقتحام المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى وخاص في يوم "عرفة" يعد انتهاكا صارخا للمقدسات الإسلامية، واستفزاز لمشاعر الفلسطينيين.

وذكر الشيخ حسين في تصريح صحفي، أن المستوطنين يكررون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في الوقت الذي يضيق أو يمنع فيه جنود الاحتلال على المصلين دون الـ 40 عاما دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه.

ودعا الشبان الفلسطينيين في كل محافظات الوطن، للخروج من كل حدب وصوب للرباط في المسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين.

وفي السياق، جدد التأكيد على أن موعد صلاة العيد لعام 1442 هجريا، في فلسطين والقدس وهو الساعة 6:20 دقيقة حسب التوقيت الصيفي في فلسطين، لافتا إلى أن دائرة الأوقاف وأذنة وحراس المسجد قاموا بجميع الترتيبات وعمل كل ما يلزم لإنجاح صلاة العيد في الأقصى.

وأقدم العشرات من المستوطنين، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2021، والذي يُصادف "يوم عرفة".

وهذه المرة الأولى منذ سنوات التي يقتحم فيها المستوطنون المسجد الأقصى صبيحة يوم عرفة”، في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر المسلمين. وفق صحيفة القدس