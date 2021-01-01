بلدية رفح تصدر إرشادات للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك

غزة /سما/

أصدرت دائرة العلاقات العامة والإعلام التابعة لبلدية رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021، إرشادات للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وجاء في البيان الصادر عن البلدية الإرشادات التالية:

الذبح في المسالخ والأماكن المخصصة قدر الإمكان.

التأكد من قوة ومتانة أربطة الأضاحي في الشوارع.

عدم إلقاء مخلفات الذبح في الشوارع والأماكن العامة.

عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مناهل الصرف الصحي.

وضع المخلفات في أكياس قوية ومحكمة الإغلاق.

منع الأطفال من العبث بالأدوات الحادة.

التأني في قيادة السيارات والدراجات النارية.

ونوهت في بيانها إلى رقم الاستفسار والشكاوي من خلال الاتصال على رقم 155.



