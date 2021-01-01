  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية رفح تصدر إرشادات للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك

الإثنين 19 يوليو 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية رفح تصدر إرشادات للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك



غزة /سما/

أصدرت دائرة العلاقات العامة والإعلام التابعة لبلدية رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021، إرشادات للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وجاء في البيان الصادر عن البلدية الإرشادات التالية:

الذبح في المسالخ والأماكن المخصصة قدر الإمكان.
التأكد من قوة ومتانة أربطة الأضاحي في الشوارع.
عدم إلقاء مخلفات الذبح في الشوارع والأماكن العامة.
عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مناهل الصرف الصحي.
وضع المخلفات في أكياس قوية ومحكمة الإغلاق.
منع الأطفال من العبث بالأدوات الحادة.
التأني في قيادة السيارات والدراجات النارية.

ونوهت في بيانها إلى رقم الاستفسار والشكاوي من خلال الاتصال على رقم 155.

8

#بلدية رفح #عيد الاضحى المبارك

الأكثر قراءة اليوم

أجمل رسائل عيد الأضحى للتهنئة 2021

قائد بالجيش الاسرائيلي يحذر: لم يتغير شيء.. هذا الفشل الأخطر في تاريخ أمن "إسرائيل"

مصر عن بيان سفارة "إسرائيل": تل أبيب تحاول تبرئة نفسها من دورها المشبوه في مساندة إثيوبيا

الديمقراطية تعقب على تصريحات هادي عمرو بشأن السلطة الفلسطينية..

بينيت يتراجع عن تصريحاته أمس حول المسجد الاقصى

الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن عدد من المحكومين الجنائيين والمدنيين

لماذا رفضت "إسرائيل" التوسط بين مصر وإثيوبيا لإنهاء أزمة سد النهضة؟

الأخبار الرئيسية

غزة: الصحة تُصدر توجيهات مهمة للمواطنين بشأن زيارات وصلاة العيد

كوبا

الغارديان: من كوبا إلى فلسطين.. عندما يتحول الثوار الى ديكتاتوريين "يدفع الناس الثمن"

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

استطلاع: ربع اليهود في الولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل "دولة أبرتهايد"

لهذه الاسباب .. المنظومة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تبدأ بإعادة تحليل شخصية السنوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية