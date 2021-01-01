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اقتصاد غزة تؤكد مراقبتها للحالة الاقتصادية مع حلول عيد الأضحى

الإثنين 19 يوليو 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة تؤكد مراقبتها للحالة الاقتصادية مع حلول عيد الأضحى



غزة /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى، على أن الوزارة تراقب الحالة الاقتصادية في القطاع، وذلك مع حلول عيد الأضحى المبارك يوم غدٍ الثلاثاء.

وذكر في تصريح لاذاعة الأقصى اليوم الإثنين، أن هناك وفرة في البضائع التي يتزايد عليها الطلب فترة العيد، وهناك إقبال كبير على شراء الأضاحي هذا العام.

وتابع: "لدينا رقابة على المنتجات خاصة الشوكولاتة، والتأكد من صلاحيتها، وعدم استغلال موسم العيد في رفع الأسعار أو بيع بعض البضائع المخزنة".

ونوه إلى أن الوزارة أطلقت الرقم المجاني 1800112233 لاستقبال الشكاوى، قائلًا: "حيث تحول الشكوى إلى مدير المكتب مباشرة ويحولها مدير المكتب لطاقم التفتيش ويتم متابعة الشكوى".

#غزة #وزارة الاقتصاد #عيد الاضحى المبارك

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