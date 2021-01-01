بدعم من دولة الإمارات.. شاهد: تسليم جهاز الدفاع المدني بغزّة سيارة إطفاء حديثة

غزة /سما/

أعلن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الإثنين، أنَّه سلَّم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزّة، سيارة إطفاء مجهزة وحديثة وذات إمكانيات خاصة بالدفاع المدني واطفاء الحرائق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، د. عماد محسن، في معبر رفح لحظة وصول السيارة، بحضور ممثلين عن جهاز الدفاع المدني، والقيادي في حركة حماس د. غازي حمد

وقال محسن: "إنّ تيار الإصلاح الديمقراطي وبجهود النائب محمد دحلان ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة يعمل على تحديث أسطول جهاز الدفاع المدني في قطاع غزّة ورفده بالسيارات والمعدات، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم الدفاع المدني خلال الحروب التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع".

وأضاف: "إنّ تيار الإصلاح ماضٍ في تزويد الدفاع المدني بالعديد من السيارات والمعدات، وقد ساهم في توفير العديد الاحتياجات والمعدات الطبية، حيث ساهم في توفير 90 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لقطاع غزة لمواجهة كورونا، ودعم مرافق وزارة الصحة ودعم شرائح مجتمعية مختلفة".

وتابع: "إنّ هذه مسئولية مجتمعية ووطنية، لتعزيز صمود قطاع غزّة المحاصر، وهذا ما يُسخر النائب محمد دحلان جهوده الكاملة من أجل إسناد أهله وشعبه في غزّة والضفة الغربية والقدس والمخيمات الفلسطينية".

بدوره، شكر ممثلاً عن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزّة، قيادة تيار الإصلاح على جهودها في توفير معدات حديثة للجهاز، لافتاً إلى أنّ ذلك يُضيف زخماً للخدمة المقدمة للدفاع المدني في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها القطاع، خاصةً في ظل منع الاحتلال دخول المعدات والإمكانيات لتطوير جهاز الدفاع المدني.

وطالب المتحدث باسم الجهاز، كافة مؤسسات المجتمع المدني بدعم الدفاع المدني من أجل مواجهة المخاطر التي تعصف بالشعب الفلسطيني من حينٍ لآخر.































